Глава Татарстана поздравил Кадырова с днем рождения на чеченском языке

5 октября главе Чечни исполнилось 46 лет. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 5 октября, свой день рождения празднует глава Чечни Рамзан Кадыров. С 46-летием его среди прочих поздравил руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

- С днем рождения, брат! Массо диканиг хуьлийла, кхиамаш хуьлийла хьан, - написал он в своем telegram-канале на чеченском языке.

К поздравлениям в комментариях под постом Минниханова присоединились его подписчики. Они пожелали имениннику крепкого здоровья и успехов в делах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram