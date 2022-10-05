Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил учителей с профессиональным праздником

По словам градоначальника, педагоги не просто передают знания, но и воспитывают детей. Фото: kzn.ru

В среду, 5 октября, отмечается Всемирный День учителя. С профессиональным праздником педагогов Казани поспешил поздравить мэр города Ильсур Метшин. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и побольше благодарных учеников.

По словам градоначальника, учителя не просто передают знания, но и своим примером воспитывают в детях честность, отзывчивость и умение заботиться об окружающем мире.

- Именно вы открываете прекрасный и захватывающий мир науки, помогаете развить таланты и выбрать жизненный путь. Щедро делясь с детьми теплотой своей души, вы умеете подобрать ключик к каждому ученику, заинтересовать и побудить на новые свершения, - отметил в своем обращении Метшин.

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