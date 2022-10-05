На данный момент в республике трудятся более 77 тысяч педагогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин предложил установить памятник учителям. С такой идеей он выступил во время чествования педагогов по случаю Международного дня учителя в Казанском Кремле.

По словам министра, так люди смогут сказать спасибо своим преподавателям за полученные знания. А труд учителей действительно стоит того, отметил Хадиуллин.

По данным на 5 октября, в республике трудятся более 77 тысяч педагогов, но все равно наблюдается нехватка ряда специалистов. Средняя зарплата школьных учителей в Татарстане составляет 49,8 тысячи рублей.

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