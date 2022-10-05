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Общество5 октября 2022 6:30

В Набережных Челнах на ПАО «КАМАЗ» приостановили обязательный масочный режим

Сотрудники предприятия стали реже болеть коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответсвующая антиковидная мера действовала на заводе с 1 августа.

Соответсвующая антиковидная мера действовала на заводе с 1 августа.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На набережночелнинском ПАО «КАМАЗ» приостановили масочный режим. Данная антковидная мера действовала на предприятии с 1 августа. Она была введена из-за роста заболеваемости COVID-19 среди сотрудников.

Сейчас же эпидситуация на заводе улучшилась, что больных работников существенно снизилось. В связи с этим решено было приостановить обязательное ношение масок, говорят сотрудники.

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