Умер Рафик Имайкин, экс-военком Автозаводского района Набережных Челнов

Мужчину похоронят в селе Уймуж Пермского края.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В среду, 5 октября, стало известно о смерти Рафика Имайкина – бывшего военкома Автозаводского района Набережных Челнов. Ему было 76 лет.
Имайкина похоронят в селе Уймуж Пермского края, сообщают «Челнинские известия».
Отметим, что покойный был также председателем городского Совета ветеранов.
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