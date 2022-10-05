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Общество5 октября 2022 6:05

Умер Рафик Имайкин, экс-военком Автозаводского района Набережных Челнов

Ему было 76 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчину похоронят в селе Уймуж Пермского края.

Мужчину похоронят в селе Уймуж Пермского края.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 5 октября, стало известно о смерти Рафика Имайкина – бывшего военкома Автозаводского района Набережных Челнов. Ему было 76 лет.

Имайкина похоронят в селе Уймуж Пермского края, сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что покойный был также председателем городского Совета ветеранов.

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