Умер Рафик Имайкин, экс-военком Автозаводского района Набережных Челнов

Мужчину похоронят в селе Уймуж Пермского края. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 5 октября, стало известно о смерти Рафика Имайкина – бывшего военкома Автозаводского района Набережных Челнов. Ему было 76 лет.

Имайкина похоронят в селе Уймуж Пермского края, сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что покойный был также председателем городского Совета ветеранов.

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