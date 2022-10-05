Набережные Челны получат 65 миллионов рублей для создания инфраструктуры к заводам

Татарстанский автоград одним из первых среди моногородов подал заявку в ВЭБ.РФ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Набережные Челны одни из первых среди моногородов подали заявку в ВЭБ.РФ (российскую государственную корпорацию развития - Ред.) на создание инфраструктуры к заводам. Городу необходимо построить ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения к двум предприятиям.

На помощь татарстанскому автограду ВЭБ.РФ планирует выделить 65 миллионов рублей, сообщает местная мэрия.

Общая же стоимость создания необходимой Набережным Челнам инфраструктуры оценивается в 160 миллионов рублей.

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