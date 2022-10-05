Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 6:19

Набережные Челны получат 65 миллионов рублей для создания инфраструктуры к заводам

Эти средства пойдут на строительство ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения к двум предприятиям
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Татарстанский автоград одним из первых среди моногородов подал заявку в ВЭБ.РФ.

Татарстанский автоград одним из первых среди моногородов подал заявку в ВЭБ.РФ.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Набережные Челны одни из первых среди моногородов подали заявку в ВЭБ.РФ (российскую государственную корпорацию развития - Ред.) на создание инфраструктуры к заводам. Городу необходимо построить ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения к двум предприятиям.

На помощь татарстанскому автограду ВЭБ.РФ планирует выделить 65 миллионов рублей, сообщает местная мэрия.

Общая же стоимость создания необходимой Набережным Челнам инфраструктуры оценивается в 160 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Елабугу протянут новый газопровод, строительство которого потребует 12 миллиардов рублей

Его мощность составит 10 миллиардов кубометров в год (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram