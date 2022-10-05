Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5

Матч состоялся в столице Татарстана 4 октября. Фото: ak-bars.ru

Во вторник, 4 октября, в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Автомобилист». Игра между ними состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.

Счет в первом периоде открыл екатеринбуржский нападающий Анатолий Голышев. Следом шайбу забил нападающий «барсов» Илья Сафонов.

Во втором периоде казанцы и вовсе вырвалась вперед. Однако в третьем периоде «Автомобилист» поразил ворота «Ак Барса» сразу два раза.

До 3:3 счет сравнял Илья Сафонов. Решающий шайбу в овертайме забил игрок «Автомобилиста» Брукс Мэйсек.

- Мы проиграли - какая может быть оценка этому матчу? Неудовлетворительно, - отметил после матча главный тренер казанцев Олег Знарок.

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