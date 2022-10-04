Банковские карты, мобильные телефоны и гитару. Что еще забывают жители Казани в автобусах

Чаще всего вещи в казанских автобусах забывают школьники, студенты и пенсионеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как показывает практика, чаще всего вещи в казанских автобусах забывают школьники, студенты и пенсионеры. Так, с начала 2022 года перевозчики вернули пассажирам более 500 утерянных было вещей, сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

Так, что же забывают горожане в автобусе? Среди оставленных ими вещей в этом году больше всего было банковских карт, рюкзаков, детской одежды, сменной обуви, зонтов, ключей от квартир и кнопочных мобильных телефонов. Также забывали гитару, а абитуриент оставил папку со всеми документами для поступления в вуз.

Все это в итоге было возвращено законным владельцам. Как? Для этого надо позвонить диспетчеру автотранспортного предприятия и сообщить о забытой вещи. Тот связывается с экипажем автобуса. Они находят вещь, сообщают об этом диспетчеру, а тот уже сообщает пассажиру, когда и на какой остановке он может ее забрать.

- Обычно, таким образом, люди забирают забытые в автобусе вещи в течение одного часа, - отмечают в Ассоциации АТП Татарстана.

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