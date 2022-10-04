В Чебоксарах слесарь ответит в суде за смерть молодого парня и его девушки

Мужчину обвиняют по уголовной статье по статье «оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела слесаря газового оборудования. Мужчину обвиняют по статье «оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщает следственный комитет Чувашии.

- После утверждения прокурором обвинительного заключения все материалы дела были направлены в суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в одной из квартир Чебоксар слесарь установил проточный газовый водонагреватель. Вот только, как утверждается, сделал он это с нарушениями – неправильно соединил агрегат с дымоходом.

В результате чего в феврале 2020 года из-за зимней погоды и негерметичных соединений водонагревателя произошло опрокидывание тяги в дымоходе. Продукты сгорания стали поступать в квартиру. Ими насмерть в ванной комнате отравились 22-летний парень и его 20-летняя девушка.

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