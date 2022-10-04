Правительство Чувашии выделит 421 миллион рублей на благоустройство школ

Деньги выделят из республиканского бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе прямой линии глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при внесении изменений в республиканский бюджет будет выделен 421 миллион рублей на благоустройство школ.

По словам Николаева, в частности, работы за эти деньги пройдут в образовательных учреждениях, которые были капитально отремонтированы в 2021 году.

Кроме того, чувашские Минспорта и Минобразования при развитии школьной спортивной лиги организуют в каждом учебном учреждении современный стадион.

В целом же, согласно заявлениям Олега Николаева, до 2026 года капремонт будет проведен во всех школах, которые этого требуют и имеют износ зданий более 50%.

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