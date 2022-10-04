При въезде в Казань на Мамадышском тракте автомобиль перевернулся на крышу и перекрыл дорогу

Пробка растянулась на несколько километров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этот вторник, 4 октября, при въезде в Казань на Мамадышском тракте в районе поселка Большие Клыки произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового транспорта. По предварительной информации, легковушка врезалась в многотонную машину и перевернулась на крышу. О пострадавших пока официально никто не сообщал.
Тем временем, после аварии проезжая часть оказалась перекрыта участниками ДТП. Образовалась огромная пробка. Она растянулась на несколько километров.
Фото: скриншот
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