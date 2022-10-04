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Политика4 октября 2022 14:45

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал присоединение к России новых регионов

Он назвал это историческим событием
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Свое заявление он сделал во время торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя. Фото: president.tatarstan.ru

Свое заявление он сделал во время торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя. Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 4 октября, в Казанском Кремле во время торжества в честь Дня учителя глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

- 30 сентября Владимир Владимирович Путин подписал документы о включении этих регионов в состав России. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан, - сказал Рустам Минниханов.

Он также отметил, что празднование Дня учителя в России проходит в дни исторических событий. Глава региона вручил лучшим педагогам Татарстана госнаграды республики.

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