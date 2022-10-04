В Татарстане застройщикам рекомендовали устанавливать около домов зарядные станции для электрокаров

Применение устройств зарядной сервисной инфраструктуры электромобиля разрешается только заводского изготовления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана утвердили новые рекомендации к застройщикам. Так, при возведении или ремонте зданий их просят не забывать про установку зарядных станций для электротранспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В перечень объектов, где должны появиться зарядные станции, вошли жилые помещения, общественно-деловые, производственные зоны, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.

Кроме того, при организации парковок рекомендуется предусматривать места для самих электрокаров. Им должно быть отведено не менее 5% от общего количества машино-мест.

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