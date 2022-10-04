Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 14:01

В Татарстане застройщикам рекомендовали устанавливать около домов зарядные станции для электрокаров

А на парковках им должно быть отведено не менее 5% от общего количества машино-мест
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Применение устройств зарядной сервисной инфраструктуры электромобиля разрешается только заводского изготовления.

Применение устройств зарядной сервисной инфраструктуры электромобиля разрешается только заводского изготовления.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана утвердили новые рекомендации к застройщикам. Так, при возведении или ремонте зданий их просят не забывать про установку зарядных станций для электротранспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В перечень объектов, где должны появиться зарядные станции, вошли жилые помещения, общественно-деловые, производственные зоны, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.

Кроме того, при организации парковок рекомендуется предусматривать места для самих электрокаров. Им должно быть отведено не менее 5% от общего количества машино-мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram