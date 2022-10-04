Из-за неосторожного курения в Черемшанском районе загорелась сухая трава

Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 14:55 в понедельник, 3 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре у села Старое Ильмово Черемшанского района. На площади порядка 100 квадратных метров горела сухая трава.

На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили пламя. Оно не успело дойти до населенного пункта. Никто не пострадал.

Причиной произошедшего стало неосторожное курение. Личность виновного уже установлена. В отношении него составлен административный протокол. Теперь мужчине грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

- С начала на территории Татарстана произошло 604 случая горения сухой травы, стерни, пожнивных остатков, мусора, камыша. Больше всего их было зафиксировано в Альметьевском (23), Елабужском (26), Зеленодольском (25), Казани (43), Набережных Челнах (61), Нижнекамске (29), Тукаевском (40) районах, - говорят в МЧС республики.

Виновные в этих пожара заплатили штрафов на общую сумму в 469 тысяч рублей.

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