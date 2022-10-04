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Происшествия4 октября 2022 13:25

Доцент КФУ признан виновным в интиме со школьницей и приговорен к 2,5 годам колонии

Свою вину мужчина признал полностью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий приговор ему вынес городской суд татарстанского автограда.

Соответствующий приговор ему вынес городской суд татарстанского автограда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доцент набережночелнинского филиала КФУ, который признался в интимной близости с 12-летней девочкой, приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Соответствующий приговор ему вынес городской суд татарстанского автограда.

Напомним, доцента задержали после обращения матери школьницы в полицию. Женщина случайно узнала о произошедшем между своей дочерью и взрослым мужчиной, с которым та встречалась в его автомобиле.

По данным источника «Комсомолки», в сексуальных отношениях с девочкой подозреваются еще двое мужчин. Уголовные дела в отношении них уже в суде.

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