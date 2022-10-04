Родители бросили трех своих детей в Набережных Челнах и уехали заграницу

У малышей нет российского гражданства и прописки на территории страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Набережных Челнов обратилась в суд с требованием об установлении факта нахождения детей без попечения родителей. Как оказалось, в 2020 году трое малышей, которым на тот момент было один, два и четыре года, остались в городе без родителей – те уехали за границу и больше не возвращались.

Российского гражданства у детей нет. Кроме того, малыши не прописаны в городе.

- Установление факта отсутствия попечения над детьми необходимо для оформления постоянной опеки, получения социальных гарантий, оформления проживания на территории России, - говорят в пресс-службе горсуда. - Отделом опеки и попечительства при Исполкоме города представлено заключение о целесообразности установления факта отсутствия попечения родителей над несовершеннолетними детьми.

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