На улице Гвардейская в Казани открыли прямое автомобильное движения в обе стороны

Все время проведения работ там движение осуществлялось по временной объездной дороге. Фото: Денис Городийко

Во вторник, 4 октября, в Казани на пересечении улицы Гвардейская со строящимся Вознесенским трактом открыли прямое автомобильное движение в обе стороны. Дорожниками там было организовано восемь полос, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Все время проведения работ там движение осуществлялось по временной объездной дороге. 13 сентября был открыт прямой проезд в направлении от улицы Аделя Кутуя к улице Рихарда Зорге, а с 21 сентября - прямой проезд на месте пересечения проспекта Победы с будущим Вознесенским трактом.

Строительство Вознесенского тракта началось летом 2021 года. Предполагается, что эта дорога не только загрузит автомобильное движение по Мамадышскому тракту, но и объединит микрорайоны Азино и Горки, а также поселки Салмачи, Вознесенское и Привольный.

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