Житель Мамадыша ответит перед судом за избиение жены до смерти ремнем и рукояткой ножа

Свою вину во всем этом мужчина признал полностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Мамадыша, который обвиняется сразу в нескольких преступлениях, среди которых кража, избиение супруги до смерти и угроза убийством. Свою вину во всем этом мужчина признал полностью.

По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемый похитил из подвала Центральной районной больницы дренажный насос и спрятал у себя дома. Полицейские обнаружили его, когда проводили следственные действия уже по другому преступлению, которое произошло 1 июля текущего года.

Утверждается, что в тот день пьяный мужчина высказал угрозы убийством своей 46-летней жене, после чего принялся бить ее ремнем с металлической пряжкой и рукояткой кухонного ножа. Все это происходило на глазах их 14-летнего сына.

От полученных травм женщина скончалась на утро после избиения.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, но в скором времени предстанет перед судом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram