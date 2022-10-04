У казанцев есть возможность увидеть драму «Сказка для старых» до ее официальной премьеры

Фото: кадр из фильма

Российская драма «Сказка для старых» выйдет в прокат 13 октября, но у жителей Казани есть возможность увидеть ее до официальной премьеры. Ведь 11 числа в кинотеатре «Алмаз Синема Родина» состоится предпоказ ленты. В мероприятии примет участие кинокритик Адиля Хайбуллина. Билеты уже в продаже.

«Сказка для старых» - история о криминальном авторитете по кличке Батя, который отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. С одной стороны известно, что Мулю убили и похоронили три года назад, а с другой стороны – кого-то похожего недавно видели живым и здоровым сразу в трех городах: Сантк-Петербурге, Новосибирске и Ростове. Героям предстоит совершить путешествие туда, где все не то, чем кажется.

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