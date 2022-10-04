С начала мобилизации скорый брак в Набережных Челнах заключили 52 пары

В ряде случаев кольца молодожены покупали за несколько часов до регистрации.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С момента объявления частичной мобилизации, 21 сентября, в Набережных Челнах скорый брак заключили 52 пары. Им разрешили расписаться вне очереди – в тот же день, в который они написали заявление. Такая возможность была и есть у резервистов, получивших повестки.
По данным «Челнинских известий», некоторые из обратившихся в ЗАГСы города уже воспитывают совместного ребенка. А некоторые - уже были женаты друг на друге, но развелись, а теперь сошлись вновь.
В ряде случаев обручальные кольца молодожены покупали за несколько часов до регистрации.
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