Пенсионер из Чистопольского района признан виновным двойном убийстве

Ближайшие 18 лет мужчина должен провести в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 61-летнего жителя Чистопольского района виновным в двойном убийстве. Преступление произошло днем 1 февраля на улице Новая в поселке Луч.

Установлено, что во время распития алкоголя между подсудимым и двумя его приятелями произошла ссора. Очень скоро словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой злоумышленник схватил кухонный нож и несколько раз ударил им своих собутыльников. От полученных травм оба скончались на месте.

Свою вину в произошедшем мужчина признал только частично. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на год.

- У сторон есть 10 дней на обжалование приговора, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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