Житель Татарстана признался, что плохо кормил сына, из-за чего тот отстал в развитии

В скором времени мужчина предстанет перед судом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

58-летний житель Елабуги обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию сына. По версии следствия, с 2009 года мальчик жил в антисанитарных условиях и был лишен сбалансированного питания, что в итоге привело к тому, что ребенок отстал от сверстников в физическом и нервно-психическом развитии.

Свою вину в произошедшем мужчина признал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд, говорят в прокуратуре города.

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