Школьницы из Казани создали специальную косметику для работников Арктики

Разработка уже получила признание на высоком уровне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маску для кожи головы и волос создали в лаборатории Казанского национального исследовательского технологического университета ученицы химического лицея Полина Кобер и Елизавета Балаболина. Научным руководителем проекта выступил Азат Гатауллин, доцент кафедры технологии косметических средств КНИТУ-КХТИ.

Этот тот редкий случай, когда учебный проект вышел за рамки школы, получил признание на высоком уровне – первое место на региональном этапе конкурса научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов», второе место на республиканском этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Юные исследовательницы изучили научную литературу, разработали рецептуру и технологию получения маски, исследовали свойства полученной косметической композиции и составили рекомендации по её использованию. В составе уникальной маски среди прочего есть репейное масло, витамины, экстракты корня женьшеня и красного перца.

- Арктические условия – серьёзное испытание для кожи головы и волос, это особенно актуально для работников нефтегазовой сферы, зачастую работающих на открытом воздухе, - поясняет Полина. - Морозный воздух высушивает волосы, вызывает спазм сосудов кожи головы, что грозит как минимум замедленным ростом, а то и выпадением волос. От сухости воздуха в помещении тоже спрятаться негде. Сухой воздух отопления может иссушить кожу головы, из-за чего появляется зуд. Наша маска «Арктическая весна» помогает устранить зуд и шелушение кожи, пробуждает волосяные фолликулы, препятствует выпадению волос, укрепляет их, придавая здоровый блеск.