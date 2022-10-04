Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превысил 19 тысяч рублей

Ежегодно пенсионерами в республике становятся порядка 45 тысяч человек. Фото: Рамиль ГАЛИ

Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане достиг отметки в 19 160 рублей. При этом фиксированная выплата к ней составляет 7,2 тысячи рублей, сообщил 4 октября на брифинге управляющий отделением Пенсионного фонда России по республике Эдуард Вафин.

Ежегодно пенсионерами в регионе становятся порядка 45 тысяч человек. Однако около 132 тысяч получателей страховой пенсии старше трудоспособного возраста продолжают работать. Это примерно 15% от их общего числа.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 1,1 миллиона получателей пенсии, 80% из которых - пожилые люди.

Ранее сообщалось, что в республике живут 157 долгожителей. Самый пожилой человек в регионе - 107-летняя жительница Заинска.

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