Из-за травмы на тренировке Галиев из «Ак Барса» пропустит матч с «Автомобилистом»

Хоккеист рискует пропустить еще не одну игру. Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев не примет участия в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (Екатеринбург).

Как сообщил корреспонденту «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, форвард получил повреждение в одном из эпизодов в гостевом матче с «Автомобилистом» в Екатеринбурге (2:5). Чуть позже Галиев усугубил травму на тренировке, из-за чего пропустил предыдущую игру с «Амуром» (3:2). Не сыграет он и в реванше с «Автомобилистом». Мало того, хоккеист вообще рискует выбыть из игры на довольно длительный срок.

Отметим, в этом сезоне с 8 (2+6) очками Станислав Галиев Галиев является третьим бомбардиром «Ак Барса».

Напомним, матч против екатеринбургской команды состоится в этот вторник, 4 октября, в 19.30 на стадионе «Татнефть Арена» в Казани.

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