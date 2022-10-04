В Татарстане поймали браконьера с девятью зайцами в багажнике авто

По данному факту проводятся следственные мероприятия. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В понедельник, 3 октября, на территории Верхнеуслонского охотничьего хозяйства был пойман браконьер, который охотился на зайцев. Его заметили сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам и производственные инспекторы.

На заднем сиденье автомобиля жителя села Пестрецы лежало охотничье ружье, а в багажнике - девять убитых животных. Оружие у мужчины изъяли, а его машину отправили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту проводятся следственные мероприятия.

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