В Татарстане поймали браконьера с девятью зайцами в багажнике авто

По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В понедельник, 3 октября, на территории Верхнеуслонского охотничьего хозяйства был пойман браконьер, который охотился на зайцев. Его заметили сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам и производственные инспекторы.
На заднем сиденье автомобиля жителя села Пестрецы лежало охотничье ружье, а в багажнике - девять убитых животных. Оружие у мужчины изъяли, а его машину отправили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту проводятся следственные мероприятия.
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