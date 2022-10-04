Цена за проезд по М-12 Москва – Казань может составить восемь рублей за километр

Ранее сообщалось о трех рублях за километр. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По последним данным, цена за проезд по платной автодороге М-12 Москва – Казань может составить уже восемь рублей за километр. Ранее сообщалось о трех рублях, пишет «Коммерсантъ»

Причиной этого может быть рост себестоимости строительства трассы. Ранее автодорога подорожала на 30% - до 800 миллиардов рублей. Причины этого: стремительный рост цен на стройматериалы и дополнительные объемы работ из-за решения продлить М-12 до Екатеринбурга

Напомним, в начале сентября состоялось открытие первого участка трассы М-12 Москва-Казань. Речь идет о дороге от ЦКАД до Московского большого кольца.

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