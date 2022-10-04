На улице Фучика в Казани автобус сбил парня, который переходил дорогу на «зеленый»

Всего же за сутки в городе было зарегистрировано 170 ДТП, четыре из которых - с пострадавшими. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около трех часов дня в понедельник, 3 октября, напротив дома №88 по улице Фучика в Казани автобус сбил 20-летнего молодого человека. По предварительным данным, парень переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а водитель общественного транспорта выехал на «красный».

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

- За сутки в городе было зарегистрировано 170 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и два столкновения автотранспорта. В результате четыре участника ДТП – два пешехода и два водителя – получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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