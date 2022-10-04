На реконструкцию моста через реку Степной Зай в Татарстане выделят почти полмиллиарда рублей

Мост должен быть готов к 20 ноября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстан не оставляет попыток реконструировать мост через реку Степной Зай на автомобильной дороге Альметьевск - Азнакаево. Первый тендер был опубликован еще в августе, но его остановили из-за жалобы, поступившей в УФАС Татарстана. Второй тендер появился на сайте госзакупок 3 октября.

На реконструкцию моста из бюджета республики готовы выделить 462,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен будет демонтировать объект и построить на его месте новый. На время работ для водителей организуют временную объездную дорогу.

Сдать мост нужно будет к 20 ноября 2023 года.

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