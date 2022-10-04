Жительница Набережных Челнов заявила об утечке газа в доме 47/15

Женщина просит вмешаться в ситуацию лично мэра города Наиля Магдеева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница дома 47/15 в Набережных Челнах заявила об утечке газа, которая была выявлена в их подъезде. По ее словам, год назад специалисты перемотали трубу, откуда шел газ, фумлентой, но спустя время та перестала помогать. На просьбы жильцов заменить злосчастную трубу газовики, якобы, отвечают отказом и просят дождаться капремонта.

- И что нам теперь делать? Жить с открытыми окнами в подъезде и отапливать улицу? Или думать, а не взорвемся ли мы завтра всем подъездом, - вопрошает горожанка в соцсетях.

Женщина просит вмешаться в ситуацию лично мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

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