Жительница Набережных Челнов заявила об утечке газа в доме 47/15

Женщина просит вмешаться в ситуацию лично мэра города Наиля Магдеева.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница дома 47/15 в Набережных Челнах заявила об утечке газа, которая была выявлена в их подъезде. По ее словам, год назад специалисты перемотали трубу, откуда шел газ, фумлентой, но спустя время та перестала помогать. На просьбы жильцов заменить злосчастную трубу газовики, якобы, отвечают отказом и просят дождаться капремонта.
- И что нам теперь делать? Жить с открытыми окнами в подъезде и отапливать улицу? Или думать, а не взорвемся ли мы завтра всем подъездом, - вопрошает горожанка в соцсетях.
Женщина просит вмешаться в ситуацию лично мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.
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