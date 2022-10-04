С начала года водители легковушек в Казани подрезали автобусы более 200 раз

В итоге каждый месяц фиксируется в среднем по 28 случаев падения пассажиров в автобусах. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года в Казани водители легковушек подрезали автобусы более 200 раз. Время простоя общественного транспорта из-за подобного обычно составляет от 30 до 60 минут, сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

Чаще всего водители выезжают на автобусную полосу, чтобы совершить поворот, либо пытаются совершить обгон. Из-за подобного общественному транспорту приходится резко тормозить. В итоге каждый месяц фиксируется в среднем по 28 случаев падения пассажиров в автобусах.

- Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, не совершайте неожиданные маневры на автобусной полосе. В салоне автобуса находятся пассажиры, это могут быть ваши близкие, - говорят перевозчики.

С недавних пор в ряде автобусов появилась система «Паркон-А», которая фиксирует нарушения ПДД. В данной камере установлена сим-карта, информация с которой передается автоинспекторам.

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