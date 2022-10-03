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Экономика3 октября 2022 16:02

Число оборонных предприятий в Чувашии увеличится в пять раз

Сейчас в оборонно-промышленном комплексе заняты семь производств республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Планируется, что в регионе таковых будет в итоге 36.

Планируется, что в регионе таковых будет в итоге 36.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

23 предприятий Чувашии уже вошли в перечень производств занятых в оборонно-промышленном комплексе России, еще шесть заявок пока рассматриваются. Таким образом, в республики их число хотят увеличить в пять раз, сообщил глава региона Олег Николаев.

До этого момента в республике таких предприятий насчитывалось всего семь. Такое увеличение нужно из-за роста оборонных заказов. Местные производства будут обеспечены ими на два года вперед. Поэтому нужны еще специалисты. Есть готовность брать на работу даже студентов с последних курсов.

Кроме того, для привлечения кадров в эту отрасль, в Чувашии уже разрабатывают меры поддержки потенциальных сотрудников местной оборонки, а также их семей, в том числе и в плане переезда из других российских регионов.

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