4 октября в Марий Эл перекроют три дороги

Ориентировочно они будут перекрыты до 23.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этот вторник, 4 октября, в Марий Эл примерно с 17.30 и до 23.00 перекроют проезжую часть на автодороге «Вятка» (Кокшайский тракт), объездной дороге Йошкар-Олы и дорогу «Куяр - Солнечный - Ронга», сообщает ГИБДД республики.

Там автомобилистам советуют учитывать данную информацию при построении своих маршрутов, а также быть предельно внимательными и осторожными при движении.

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