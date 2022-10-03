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Общество3 октября 2022 15:39

4 октября в Марий Эл перекроют три дороги

ГИБДД республики советуют автомобилистам учитывать данную информацию при построении своих маршрутов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ориентировочно они будут перекрыты до 23.00.

Ориентировочно они будут перекрыты до 23.00.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этот вторник, 4 октября, в Марий Эл примерно с 17.30 и до 23.00 перекроют проезжую часть на автодороге «Вятка» (Кокшайский тракт), объездной дороге Йошкар-Олы и дорогу «Куяр - Солнечный - Ронга», сообщает ГИБДД республики.

Там автомобилистам советуют учитывать данную информацию при построении своих маршрутов, а также быть предельно внимательными и осторожными при движении.

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