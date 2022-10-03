Гидрометцентр Татарстана пообещал на этой неделе дожди и похолодание

Осадки прекратятся только в выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая и сухая погода понедельника, 3 октября, уже в предстоящие сутки сменится дождями и похолоданием. А все из-за прохождения через регион холодного атмосферного фронта. Так, кроме осадков, который пройдут местами, ожидается, что температура воздуха заметно понизится: ночью от +3 до +8 градусов, а днем не выше +15, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В последующие же дни - 5 , 6 и 7 октября, все также из-за действия атмосферных фронтов будут идти дожди. Кроме того, прибавится еще и сильный ветер – до 16 м/с. Температура воздуха продолжит понижаться – днем от +8 до +14 градусов.

В конце недели – в субботу, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана днем с ростом атмосферного давления дожди прекратятся, но будет все так же ветрено. Зато станет немного теплее – днем от +11 до 16 градусов.

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