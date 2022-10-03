Сергей Этус стал новым зам главы Минпромторга Татарстана

В Татарстан он приехал работать из Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о том, что новым зам главы Минпромторга республики с 3 октября назначается Сергей Этус. 34-летний представитель силовых структур до этого работал в Москве.

Отметим, что до этого другой зам главы татарстанского ведомства - Тимур Саматов, стал главой Минпромторга ЛНР. В Татарстане в статусе заместителя по профилю он работал в течение последних шести лет. Перед переводом глава республики Рустам Минниханов подписал указ о его награждении медалью «За доблестный труд».

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