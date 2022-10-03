Велозаезд «Наперегонки со счастьем» вновь пройдет в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой

Ребятам предстоит преодолеть дистанцию в 380 метров с комфортной для себя скоростью на любом виде транспорта в том числе и на специализированных велосипедах, которые можно будет взять на месте проведения мероприятия бесплатно в прокат в порядке очереди. На финише каждый участник получит медаль победителя велозаезда.

Всех посетителей мероприятия ждет концертная программа, аниматоры, полевая кухня, эмоциональные болельщики и вкусные угощения!

Дети, имеющие некоторые особенности по здоровью, ничем не отличаются от других ребят, им также нравится ощущать свободу движения, самостоятельность и возможность прокатиться с ветерком без посторонней помощи под аплодисменты собравшихся болельщиков. В свою очередь, родителям важно чувствовать причастность своих детей к спортивным и досуговым мероприятиям, благодаря которым семьи обретают полноценный отдых.

Организаторами велозаезда являются: Благотворительный фонд Альпари и АНО «Добрая Казань»

Мероприятие проходит при поддержке:

Фонда президентских грантов Российской федерации

Администрации Cоветского района г. Казани

Дирекции парков и скверов г. Казани

Огромную поддержку в организации велозаезда оказали волонтёры города Казани.

При себе обязательно необходимо иметь защитный шлем!

Дата проведения: 4 октября 2022 г.

Время регистрации на велозаезд: 9:00.

Место проведения: Горкинско-Ометьевский лес, г. Казань.

Ссылка на регистрацию на велозаезд в качестве участника.