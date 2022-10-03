Встреча состоялась в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 3 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым генконсулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым. В Доме правительства республики они среди прочего обсудили дальнейшее сотрудничество.

Минниханов пожелал Гараеву хорошей работы и отметил, что у Татарстана и Туркменистана много совместных интересов, а связи и контакты между ними все больше укрепляются.

Напомним, бывший генконсул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов был назначен на должность посла в Японии.

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