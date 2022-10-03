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Происшествия3 октября 2022 12:03

В Арском районе пьяный водитель на скорости опрокинул фуру и погиб

Мужчине было 46 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло посреди ночи. Фото: ГИБДД Татарстана

ДТП произошло посреди ночи. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 02:45 в субботу, 1 октября, в Арском районе опрокинулась фура Scania. По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что 46-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость. Более того, он находился за рулем, будучи пьяным.

От полученных травм мужчина скончался на месте, говорят в ГИБДД Татарстана.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

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