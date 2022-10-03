Татарстан оказался на 62 месте среди регионов России по доступности ипотеки на «двушку»

В целом же по стране в прошлом году подобное жилье в ипотеку могли позволить себе 32,8% семей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году лишь 28,1% семей в Татарстане могли купить в ипотеку двухкомнатную квартиру. В 2020 году этот показатель составлял 25,5%.Таким образом, республика оказалась на 62 месте среди регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку. Так говорят исследования РИА Новости.

Лучшего всего показатель в Ямало-Ненецком автономном округе (76,8% в 2021 году). Следом идут Магаданская (63%) и Ленинградская (52,6% области), Ханты-Мансийский (52,3%) и Ненецкий (52,1%) автономные округа.

В целом же по стране в 2020 году «двушку» в ипотеку могли позволить себе 32,7% семей, а в 2021 – 32,8%.

Отметим, что рейтинг рассчитывался с учетом того, что площадь двухкомнатной квартиры составляет 60 квадратных метров, а у покупателей есть лишь 30% от ее стоимости для первоначального взноса.

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