Пассажир авиарейса Аддис-Абеба – Дубай – Казань незаконно провез клыки и когти льва на миллион рублей

Контрабанду мужчина пытался провезти вместе со скелетами хищников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россиянин прилетел в Казань транзитом из Аддис-Абеба (Эфиопия) и Дубай (ОАЭ). Вместо сувениров в двух чемоданах он привез собой скелеты африканских львов. При проходе через таможню он честно выбрал «красный коридор» и заполнил на указанный груз соответствующую декларацию.

У татарстанских таможенников по этой части к мужчине вопросов не возникло. Так как он представил им разрешение СИТЕС, ветеринарный сертификат из Зимбабве, фумигаторный сертификат, а также инвойс на 1 600 долларов США к тем самым двум скелетам.

- Но в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в чемоданах также находились незадекларированные 177 когтей и шесть клыков льва, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Содержимое чемоданов отправили на экспертизу, та подтвердила – клыки и когти настоящие. Их рыночная стоимость превышает один миллион рублей. В отношении пассажира авиарейсы по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов возбудили уголовное дело.

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