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Происшествия3 октября 2022 13:02

Жительница Татарстана призналась в убийстве собутыльника, который не хотел уходить из ее квартиры

По версии следствия, женщина ударила приятеля ножом не менее трех раз
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
От полученных травм потерпевший скончался на месте.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Набережных Челнов обвиняется в убийстве 44-летнего знакомого. По версии следствия, они несколько дней распивали алкоголь, а 1 октября женщина потребовала, чтобы собутыльник ушел. Мужчина отказался и толкнул подругу, после чего та схватила нож и не менее трех раз ударила им приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Свою вину горожанка признала. В ближайшее время суд выберет ей меру пресечения на время расследования уголовного дела.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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