Жительница Татарстана призналась в убийстве собутыльника, который не хотел уходить из ее квартиры

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Набережных Челнов обвиняется в убийстве 44-летнего знакомого. По версии следствия, они несколько дней распивали алкоголь, а 1 октября женщина потребовала, чтобы собутыльник ушел. Мужчина отказался и толкнул подругу, после чего та схватила нож и не менее трех раз ударила им приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Свою вину горожанка признала. В ближайшее время суд выберет ей меру пресечения на время расследования уголовного дела.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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