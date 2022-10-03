В одном из прудов Медведевского района Марий Эл обнаружено тело женщины

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в субботу, 1 октября, в пруду у одной из деревень Медведевского района местные жители обнаружили тело 49-летней женщины. На место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили труп на берег и передали следователям.

По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая употребляла алкоголь на берегу. Что с ней случилось после, предстоит выяснить специалистам. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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