Казанский «ЭнергоСтройСервис» выплатил долги по зарплате в размере 1,8 миллиона рублей

Свои деньги получили 44 сотрудника организации. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как в отношении руководства казанского ООО «ЭнергоСтройСервис» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам, деньги оперативно нашлись и долг был погашен. В связи с этим уголовное преследование прекращено, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, ранее следствие предполагало, что в период с марта по май 2021 года руководство «ЭнергоСтройСервиса», проходящего процедуру банкротства, не выплачивало деньги 44 работникам, хотя имело для этого все возможности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram