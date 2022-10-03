В Набережных Челнах рабочий упал с высоты 18 этажа и разбился насмерть

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Татарстану

После смерти рабочего на стройке в Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Трагедия произошла в субботу, 1 октября. Разнорабочий – 21-летний молодой человек – упал с высоты 18 этажа и разбился насмерть.

По версии следствия, парень устроился на стройку неофициально незадолго до случившегося и не должен был проводить работы на высоте.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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