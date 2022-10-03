В Казани прошло девятое мероприятие цикла «Парфюмология» - «Ароматы из путешествий»

Фото: Юлия Кузнецова

«Ароматы из путешествий» - так назвала своё девятое мероприятие из цикла «Парфюмология» Юлиана Петрова – известная в Казани бизнес-леди, автор и организатор светских мероприятий.

Любители прекрасного мира парфюма вновь собрались в гостеприимном пространстве питейного дома «100DAL» - месте, как нельзя лучше располагающем к разговору о духах и путешествиях.

Фото: Юлия Кузнецова

Гости вечера дегустировали известные и редкие ароматы, олицетворяющие разные страны мира и передающие национальный колорит. Эксперты в сфере ароматов и организации путешествий – парфюмерный стилист Анастасия Абляева и гид, travel-блогер и директор тур-агентства Эльмира Соколова смогли окунуть всех присутствующих в волшебный мир восточных легенд, арабских сказок и кавказского гостеприимства.

Фото: Юлия Кузнецова

Каждый люксовый парфюмерный бренд как дань уважения создаёт коллекцию посвящённую востоку с нотой благородного масла удового дерева - «Puré oud» от Kilian – необыкновенно красивый аромат перенес в удивительные Арабские Эмираты, «Juliette Has a Gun» Vanilla Vibes и «Byzance» от Ormonde Jayne – отправили в Израиль на берег Мертвого моря и на океанское побережье острова Бали. Аромат терпкого красного вина «Dom Rosa» от Liquides Imaginaires стал проводником в прекрасную Грузию. Гости также смогли поучаствовать в мастер-классе от сыроварни «Минлебай» по изготовлению сыра чечил, а также и продегустировать результаты своего творчества.

Фото: Юлия Кузнецова

Загадочный Узбекистан и экзотическая Танзания – эти страны раскрылись для присутствующих по-новому через чарующие ароматы «La Route de Soie» и «Vertus Narcos is».

Полнота впечатлений от этого красивого вечера была обеспечена фуршетом, дегустацией напитков и розыгрышем подарков от партнеров мероприятия - сети магазинов продуктов для здорового питания «Молодо-зелено», пиццерии «Margarita: pizza & pasta», АО Татспиртпром, «Вода Сестрица», кофейни «Кофе с толком», «100DAL» и «SEAHAVA» - производителя эко-косметики на основе солей Мертвого моря.

Особые подарки - миниатюры популярных ароматов – каждому гостю подарил постоянный партнер «Парфюмологии» - популярный российско-швейцарский бренд косметики и парфюмерии «S Parfum&Cosmetics».

Фото: Юлия Кузнецова

Новым партнером мероприятия выступил Казанский ТЮЗ, который разыграл среди гостей билеты на спектакли нового сезона.

Рекламно-полиграфическое сопровождение мероприятия представлено компанией «АВС КОЛОР».

В октябре «Парфюмология» вновь собирает гостей: готовится встреча с миром неповторимых ароматов от парфюмерного дома Serge Lutens!