Рустам Минниханов возглавит оргкомитет «Игр будущего 2024», которые состоятся в Казани

Соответствующий указ уже подписан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане создали комитет по организации «Игр будущего», которые состоятся в Казани в марте 2024 года. Его возглавит глава республики Рустам Минниханов. Соответствующий указ уже подписан.

Согласно документу, заместителем Минниханова в оргкомитете стал вице-премьер региона Шамиль Гафаров. Секретарем же назначен глава АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Напгомним, ранее сообщалось, что «Игры будущего» в Казани соберут призовой фонд в размере 25 миллионов долларов США. Эти деньги распределять среди победителей различных дисциплин. В соревнованиях должны принять участие порядка двух тысяч киберспортсменов

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