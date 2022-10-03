В Алексеевском районе иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по дороге посреди ночи

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Поздно ночью, около 01:10, в воскресенье, 2 октября, на трассе в Алексеевском районе автомобиль KIA сбил пешехода. Он шел по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе световозвращаюших элементов, говорят в ГИБДД Татарстана.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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