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Происшествия3 октября 2022 10:03

В Алексеевском районе иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по дороге посреди ночи

У мужчины не было при себе световозвращаюших элементов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Поздно ночью, около 01:10, в воскресенье, 2 октября, на трассе в Алексеевском районе автомобиль KIA сбил пешехода. Он шел по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе световозвращаюших элементов, говорят в ГИБДД Татарстана.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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