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Здоровье3 октября 2022 8:43

За сутки в Татарстане выявили 370 новых случаев COVID-19

Госпитализация при этом потребовалась 43 зараженным людям
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 370 новых случаев COVID-19, госпитализировали 43 зараженных и выписали 335 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 3 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 181 104 человек, 173 892 из которых на данный момент выздоровели, а 2 004 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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