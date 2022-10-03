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Происшествия3 октября 2022 9:17

В Новочебоксарске «Лада» съехала с дороги в бетонный блок, водитель погиб на месте

Трагедия произошла поздно ночью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Около 23:46 в субботу, 1 октября, на Речном бульваре в Новочебоксарске произошла смертельная авария. Автомобиль «Лада Ларгус» съехал с дороги и врезался в бетонный блок. От полученных травм 28-летний водитель скончался на месте.

По предварительным данным, мужчина за рулем машины не справился с управлением. Более подробные обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

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