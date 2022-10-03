На проспекте Ибрагимова в Казани иномарки сбила школьницу, переходившую дорогу на «зеленый»

Всего же за выходные в городе произошло 222 ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 13:45 в воскресенье, 2 октября, напротив дома №40/24 по проспекту Ибрагимова в Казани автомобиль Nissan сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, 52-летний водитель иномарки выехал на «красный».

С места аварии пешеход была госпитализирована.

- За выходные в городе зарегистрировано 222 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – пять наездов на пешеходов и два столкновения автотранспорта. В результате восемь участников ДТП – пять пешеходов (в том числе двое детей), пассажир и два водителя – получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ОГИББ УМВД России по столице Татарстана

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